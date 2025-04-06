شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب: الأسعار ستواصل الارتفاع ونتوقع وصولها لأرقام قياسية أخرى والان مع تفاصيل الخبر

علق هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية على ارتفاع أسعار الذهب قائلا إن الأسعار تأثرت بالسعر العالمى للذهب وبكل المتغيرات الجديدة التي حدثت نتيجة القرارات الاقتصادية والتعريفات الجمركية الجديدة التي اتخذها الرئيس الأمريكى ترامب كله ثورة اقتصادية وشبه حرب تجارية عالمية قد تحدث الفترة القادمة.

وأكد خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة: أن الملاذات الآمنة يكون له دور قوى في هذه الفترات والدول كلها تلجأ إليه وتقبل على شرائه، وبالتالي أسعاره ترتفع لدرجة أنها وصلت الأسعار العالمية لأرقام قياسية لم تصل إليه في تاريخها، وهذا ما انعكس على السعر في السوق المحلى تقريبا 18%.

وتابع: إن الذهب ارتفع من بداية العام حوالى 18% وفى الفترة الأخيرة فقط زيادة عن 1.5 % ومع استمرار شراء الذهب من قبل الدول وعدم اتضاح الرؤية، أتوقع ان يحقق أسعار الذهب أرقاما قياسية أخرى، وارتفاعات أخرى هذا العام، وتباينت ردود أفعال المواطنين في مصر وحدثت حركات بيعية من الناس عندما وصل السعر إلى 4000 جنيه.