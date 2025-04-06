شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تنشر بوكليت مادة Science للشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نشر بوكليت مادة Science للشهادة الإعدادية، وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية فى امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

وبدأت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فى نشر نماذج مادة الرياضيات بفرعيها ( الجبر والاحتمال - الهندسة المستوية )، وكذلك نشر نماذج مادة العلوم، للشهادة الإعدادية.

وفى السياق ذاته وجهت سماح إبراهيم مدير تعليم القاهرة بتكثيف الجهود لتحقيق الانضباط الكامل للعملية التعليمية، حيث استعرضت خلال الاجتماع العديد من النقاط الهامة التى يجب تنفيذها بكفاءة وفعالية خلال الفترة المقبلة وهى :-

ـ الانضباط التام فى المدارس والإلتزام بمواعيد الحضور والانصراف .

ـ ضرورة الالتزام بالكثافات الطلابية التى تم تنفيذها منذ بداية العام الدراسي .

ـ سد العجز في أعداد المعلمين .

ـ استمرار المتابعات الجادة لضمان انتظام سير العملية التعليمية .

ـ تسجيل الغياب بصورة منتظمة ومستمرة .

ـ متابعة التقييمات وأعمال السنة وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلاب .

ـ استكمال البرنامج العلاجي لتنمية مهارات القراءة والكتابة والاستمرار في مواصلته خلال الإجازة الصيفية لتحسين مستوى الطلاب .

ـ تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة والتى تعد جزءًا أساسياً من العملية التعليمية ، فهى تُسهم في إظهار مواهبهم وتنمي قدراتهم .



ـ استكمال أعمال التشجير والدهانات بجميع مدارس القاهرة ، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الفصول بعد الدهان إلى جانب متابعة التشجير لتوفير بيئة صحية للطلاب .



ـ عمل مسابقات لاختيار أفضل مدرسة ، أفضل فصل لتشجيع وتعزيز التنافس الإيجابي بين الجميع .



ـ استمرار عقد اللقاءات التشاورية مع أولياء الأمور وإشراك الأسرة في نتائج العملية التعليمية ومناقشة المستوى التعليمي لابنائهم لتحقيق أفضل النتائج .



بوكليت مادة Science للشهادة الإعدادية (1)



بوكليت مادة Science للشهادة الإعدادية (2)



بوكليت مادة Science للشهادة الإعدادية (3)



بوكليت مادة Science للشهادة الإعدادية (4)



بوكليت مادة Science للشهادة الإعدادية (5)



بوكليت مادة Science للشهادة الإعدادية (6)