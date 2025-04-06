شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكندرية هوليوود» رحلة السينما المصرية منذ ميلادها إلى تألقها والان مع تفاصيل الخبر

فى 28 ديسمبر 1895، وتحديدًا فى مقهى "جران كافيه" شارع كابوسين فى العاصمة الفرنسية باريس، كان العالم على موعد سيغير حياة الملايين بعدما شهد المكان أول عرض تجارى سينمائى أقامه الأخوان "لومير".. هذا السحر الذى خرج من عدسات الكاميرات ولم يتوقف عن أسر القلوب وخطف العقول منذ ذلك الحين.

وصل سحر العروض السينمائية سريعًا إلى شواطئ الإسكندرية فى مصر، إذ كانت تلك المدينة المقر المفضل لمعظم الأجانب على مختلف جنسياتهم، وكان شائعا أن رواية مقهى "زوانى" بشارع رشيد فى الأيام الأولى من شهر يناير 1896 شهدت العرض السينمائى الأول فى مصر أى أنه بعد أقل من أسبوع واحد من عرض الأخوان "لومير" فى باريس، وذلك وفقًا لما ورد فى كتاب "قصة السينما فى مصر"، من تأليف سعد الدين توفيق.

قصة العرض السينمائى الأول فى مصر كانت محل خلاف دائم، حاول أحمد الحضرى، شيخ نقاد السينما فى مصر، تفنيدها فى موسوعته «تاريخ السينما فى مصر»، موضحًا أن المقهى اسمها «زارانى» وليس «زوانى» كما أوردتها عدة صحف حينها، وأنه لا يوجد دليل على كونها محل العرض الأول، بل إن الأدلة تؤكد عكس ذلك وأبرزها أنه لا يفصل تاريخين بين عرض باريس ومصر سوى أيام قليلة، وهذا غير معقول.

وحسب «الحضرى» فإن أول عرض سينمائى فى مصر تم فى يوم الخميس 5 نوفمبر 1896 فى بورصة طوسون بالإسكندرية، عبر مجموعة من الأجانب المقيمين، وفى صالة حمام شنيدر فى القاهرة بتاريخ 28 نوفمبر 1896.

اختلف النقاد والمؤرخون حول موعد العرض السينمائى الأول فى مصر، لكنهم اتفقوا على أن «السينما المصرية» قد قطعت تذكرة الذهاب من محطة الإسكندرية ولم تتوقف حتى صارت «هوليوود الشرق»، ومن هنا رصدنا محطات فى رحلة «السينما المصرية» من بدايتها حتى وقتنا الراهن، لنكتشف المفارقة أن الازدهار كان قرينًا لأوقات الأزمات والمحن على البلاد.

كما وجدنا العديد من الحكايات الغريبة والنودار من أرشيف الفن السابع، الذى سحر الجميع بداية من مرتادى المقاهى وصولا إلى بلاط الملوك، وذلك اعتمادًا على عدة وثائق بعضها ورد فى مشروع ذاكرة مصر المعاصرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، وإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

فيما يلى نرصد رحلة السينما المصرية بالبيانات:

مشاهد متقطعة من رحلة الفن السابع فى مصر.. حكايات مثيرة فى أرشيف الفن من المقاهى إلى بلاط الملوك



