ننشر صور الرئيس الفرنسى ماكرون فى جولته داخل المتحف المصرى الكبير

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استهل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصرى الكبير، حيث شاهد القطع الأثرية، وتفقد قاعات العرض الرئيسية.

وكان "ماكرون" نشر على صفحته الرسمية بموقع "إكس" فيديو يظهر طائرات الرافال المصرية تصاحب طائرته الرئاسية لدى دخوله المجال الجوى المصرى، حيث كتب: "وصلنا إلى مصر برفقة طائرات رافال المصرية، فخورون بهذا لأنه يعد رمزًا قويا للتعاون الاستراتيجي بيننا".

وتعقد فى القاهرة غدًا، الإثنين، قمة مصرية فرنسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وتعقب القمة المصرية الفرنسية، مباحثات مصرية فرنسية أردنية، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى ابن الحسين.

ومن المقرر أن تتطرق المباحثات بين الرئيسين السيسى وماكرون إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية والتعليمية وغيرها. كما سيتم بطبيعة الحال التنسيق وتبادل الرؤى إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك وسبل تخفيض حدة التصعيد في منطقة الشرق الأوسط في ضوء التداعيات السلبية الخطيرة للوضع الحالي والتي لا تصب في مصلحة أي طرف من الأطراف في المنطقة.

كما ستشهد الزيارة توقيع عدد كبير من الاتفاقيات في مختلف مجالات الاقتصاد والتعليم الأساسي والجامعي والطاقة والتنمية والنقل والصحة، وغيرها، علاوة على عدة اتفاقيات بين الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من الوزارات المعنية لتنفيذ مشروعات ذات أولوية للجانب المصري.

ومن المُقرر أن تشهد الزيارة ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يعكس عمق وتشعب الأواصر التاريخية بين مصر وفرنسا.



الرئيس الفرنسى ماكرون فى جولته داخل المتحف المصرى الكبير (1)



صور الرئيس الفرنسى ماكرون فى جولته داخل المتحف المصرى الكبير (1)



صور الرئيس الفرنسى ماكرون فى جولته داخل المتحف المصرى الكبير (2)



صور الرئيس الفرنسى ماكرون فى جولته داخل المتحف المصرى الكبير (3)



