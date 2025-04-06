شكرا لقرائتكم خبر عن صافرات الإنذار تدوى في إسرائيل.. والقسام: الصواريخ ردًا على المجازر والان مع تفاصيل الخبر

دوت صافرات الإنذار في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وتحديدا في كل من الشفيلة وأشدود وعسقلان، بعد أن أطلقت عدة صواريخ من قطاع غزة.

من جانبها قالت كتائب القسام إنها قصفت مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وبعد أن تنصلت إسرائيل، من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 18 مارس الماضي، يدخل القطاع يومه الـ20 من استئناف الاحتلال عدوانه حيث ارتكبت الطائرات الحربية مجزرة جديدة في خان يونس جنوبي القطاع، راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين.



