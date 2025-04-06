شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. رياح خماسينية محملة بالرمال والأتربة تضرب الإسكندرية وتستمر 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

تشهد محافظة الإسكندرية غدا الاثنين، رياح خماسينية تضرب عروس البحر المتوسط لمدة 3 أيام، حيث تهب رياح محملة بالرمال والأتربة وترتفع خلالها درجات الحرارة، وتسجل الإسكندرية غدا درجات حرارة فى العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الاثنين 7 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا وفى الصباح الباكر.

ويشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من شمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد.