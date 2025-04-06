شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان ميشيل أحد من مدافن الروم الأرثوذكس بالإسكندرية والعزاء مساء غد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت أسرة الراحل رجل الأعمال السكندري ميشيل أحد، عن تشييع جثمان الفقيد غدا، حيث ستتم الصلاة على الجثمان في مدافن الروم الأرثوذكس، غدا الإثنين، الساعة 3 ظهراً ويعقبه العزاء الساعة 6 مساء بفيلا ميشيل أحد في سابا باشا.

جنازة ميشيل أحد

وتوفي رجل الأعمال ميشيل جبرائيل أُحد داخل أحد المستشفيات في الإسكندرية، على إثر دخوله المستشفى منذ عدة أيام لتلقى العلاج اللازم، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه غدا بعد إنهاء كافة الإجراءات ودفنه في مقابر العائلة.

وفاة ميشيل أحد

وميشيل أحد، هو رجل الأعمال السكندري وكان تاجر أدوات كهربائية بشارع السبع بنات بالإسكندرية ومناطق أخرى وصاحب توكيل ومصانع Bticino فى مصر، ويمتلك مجموعة نادرة من السيارات تشمل ماركات رولز رويس وبوجاتى وفيرارى، وهو أيضا صاحب أشهر جراج فى الإسكندرية.