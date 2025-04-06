أخبار مصر.. الطقس غدا حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص، إلي رئيس الجمهورية، مع الدعوة إلي جلسة أخري غدا الاثنين.

قررت هيئة السكة الحديد إعادة تشغيل قطارى 2027 / 2026 (تالجو) القاهرة / الإسكندرية والعكس إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 / 4 / 2025 والذى تم إيقافه قبل شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة خطوات وإجراءات تعظيم الاستفادة من منطقة مربع الوزارات، وطرحها للقطاع الخاص، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وهشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، وعضو اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ونهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق السيادي.

تشهد جامعة القاهرة غدا الإثنين، زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لجمهورية مصر العربية، وذلك فى ضوء التعاون المثمر والبناء بين البلدين والترابط الوثيق على كافة الأصعدة والاستثمارات الفرنسية الكبيرة، وخاصة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، لاسيما الشراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية، فسوف يرافقه وفدا رفيع المستوى على رأسه وزير التعليم الفرنسي، ولفيف من مسئولى الجامعات الفرنسية، وذلك لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية، الى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم، وخطابات النوايا التي تعزز الشراكة، وتفتح المجال لمزيد من التعاون بين الجامعات المصرية - الفرنسية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع "هنري بوبار"، رئيس مجلس إدارة شركة "ألستوم الفرنسية العالمية"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن أكثر من 3 مليارات شخص في كافة أنحاء العالم يعتمدون على المياه التي تعبر الحدود الوطنية، ومع ذلك فإن 24 دولة فقط لديها اتفاقيات تعاون لجميع مياهها المشتركة، مضيفاً أنه مع تزايد تأثيرات تغير المناخ ونمو السكان أصبح هناك حاجة ملحة داخل البلدان وفيما بينها للتوحد حول حماية مواردها، كما تعتمد الصحة العامة والازدهار وأنظمة الغذاء والطاقة والإنتاجية الاقتصادية والسلامة البيئية على دورة مياه تعمل بشكل جيد وتدار بشكل عادل.

انتظمت اليوم الأحد 6 أبريل الجارى الدراسة فى جميع المدارس بجميع الصفوف الدراسية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت منح الطلاب إجازة من يوم السبت 29 مارس الماضى وحتى الجمعة 4 أبريل الجارى، وانطلقت الدراسة السبت 5 أبريل فى بعض المدارس التى تعمل بها الدراسة يوم السبت وتنتظم اليوم الأحد فى باقى المدارس التى تحصل على السبت من كل أسبوع إجازة.

أكدت وزارة التعليم العالي، أنه في إطار حرص الوزارة على التصدي للكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستمرار جهودها في مكافحة هذه الكيانات، من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، الأحد، في تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م، حيث يبلغ عدد الفائزين 12 ألف حاج ممن وقع عليهم الاختيار في القرعة الإلكترونية العلنية التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي. وفاة رجل الأعمال السكندرى ميشيل أُحد.. صاحب أكبر أسطول سيارات فى مصر توفي رجل الأعمال ميشيل أٌحد، أشهر تاجر سيارات في مصر، وأغنى أغنياء الإسكندرية، بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات في محافظة الإسكندرية. وفاة رجل الأعمال السكندرى ميشيل أُحد.. صاحب أكبر أسطول سيارات فى مصر

أكدت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس بجنوبي قطاع غزة إلى 19 شهيدا على الأقل خلال الليلة الماضية. إحباط مخطط حوثى لاستهداف قيادات فى الجيش اليمنى نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب وسط اليمن في إحباط مخطط حوثي كان يستهدف اغتيال قيادات في الجيش اليمني. الطقس غدا.. أجواء حارة نهارا معتدلة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الإثنين 7 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا وفى الصباح الباكر. الطقس غدا.. أجواء حارة نهارا معتدلة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة إحباط مخطط حوثى لاستهداف قيادات فى الجيش اليمنى ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلى على خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 19 شهيدا

التعليم العالى: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة هذه الكياناتوزارة التضامن تبدأ اليوم تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات