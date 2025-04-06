شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين بقرية البرمبل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 07:17 م

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمركز أطفيح، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد النائب، الوحدة المحلية لقرية البرمبل، للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرية، مشددًا على مواصلة رفع مستوى النظافة.

والتقى النائب، عددًا من الأهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بالقرية، كما تفقد المجمع الخدمي الحكومي بقرية البرمبل للتأكد من انتظام سير العمل داخل المجمع الخدمي الحكومي، مشددًا على الأسراع في معدلات الإنجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين.

وتابع نائب المحافظ، التشطيبات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية البرمبل تمهيدًا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بقرية البرمبل خلال الفترة القادمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أطفيح.

وتفقد نائب المحافظ، مركز شباب قرية البرمبل لمتابعة انتظام العمل داخل المركز، كما تابع ميدانيًا أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بطريق أبو منع من طريق 21 حتى مجمع الخليل.

ووجه النائب، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ، عز أمين رئيس مركز أطفيح، وأبو النجا عبد الرحمن مشرف عام مشروعات الرصف بمديرية الطرق، ونجلاء فتحي مدير عام الصرف الصحي بمركز أطفيح بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والشركات المنفذة للأعمال.