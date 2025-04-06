شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتجديد تعيين نائبين لرئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالأحد، 06 أبريل 2025 04:55 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٥ بتجديد تعيين محمد أحمد محمود نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية لمدة عام.
كما شمل القرار تجديد تعيين أحمد جمال محمد نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية لمدة عام .
وتضمن القرار تعيين مصطفى فاروق إسماعيل نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج لمدة عام.
نشر القرار فى الجريدة الرسمية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز