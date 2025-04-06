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وتضمن القرار تعيين مصطفى فاروق إسماعيل نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج لمدة عام.

كما شمل القرار تجديد تعيين أحمد جمال محمد نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية لمدة عام .

الأحد، 06 أبريل 2025 04:55 م

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتجديد تعيين نائبين لرئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية