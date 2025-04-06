شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "Together مصر دايما معاك" تنظم احتفالية في كندا بمشاركة الجالية ووزيرة التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الهيئة الكندية للتراث المصري بالتعاون مع مبادرة "Together مصر دايما معاك"، احتفالية خاصة من داخل المتحف المصري بمدينة ميسيساجا الكندية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ضيفة شرف الحفل، والتي تم تكريمها كنموذج مصري ملهم حصل على جائزة التميز الحكومي العربي.

كما شهدت الاحتفالية تكريم أبناء الجالية المصرية في كندا لمساهمتهم بالمشروع القومي "حياة كريمة"، وحرصهم على التواصل الفعال مع الوطن، فضلا عن التعريف بمبادرة "Together مصر دايما معاك"، التي تهدف إلى أن تكون جسر تواصل للوطن مع أبنائه في مختلف دول العالم، وأيضاً إلقاء الضوء على النجاحات التي يحققها المصريون في مختلف المجالات بالخارج، بالإضافة إلى دعم فكرة تعريف الأجيال الجديدة بما حدث في مصر من تنمية وتطوير في كافة المجالات.

وشهد الاحتفالية أيضاً إلقاء الضوء حول ردود الفعل للأجيال المختلفة من أبناء مصر في كندا الذين قاموا بالمشاركة بالمشروع القومي "حياة كريمة"، الذين تفاعلوا مع المشروع ليس عن بعد فقط، بل قاموا بزيارة بعض القرى في جولات خاصة بالمحافظات، في إطار الحرص على التمسك بالجذور والتفاعل مع الوطن وكافة أهدافك التنموية.

الاحتفالية المصرية الخاصة، شارك بها أبناء الجالية المصرية في كندا، وعدد من ضيوف الشرف من كندا، وتجلت الروح المصرية الحقيقة في العروض الفنية، كما تم عرض الفيلم الوثائقي الذي عرضته مبادرة together، لرواد المبادرة من كافة المجالات العلمية والاجتماعية والفنية داخل مصر وخارجها.



الدكتورة منال عوض خلال التكريم

خلال الاحتفالية