شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعيد تشغيل قطارى 2027/2026 تالجو القاهرة / الإسكندرية الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 03:40 م

قررت هيئة السكة الحديد إعادة تشغيل قطارى 2027 / 2026 (تالجو) القاهرة / الإسكندرية والعكس إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 / 4 / 2025 والذى تم إيقافه قبل شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وتقرر تشغيل قطار 2027 يقوم من محطة القاهرة الساعة 07:00 مساءاً ويصل محطة الإسكندرية الساعة 09:30 مساءاً، وتشغيل قطار 2026 يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 06:50 مساءاً ويصل محطة القاهرة الساعة 09:20 مساءاً.



ويأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.