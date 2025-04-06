شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء: النقابة ستظل بيت الأطباء الأول والداعم لحقوقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نقابة الأطباء لليوم الثاني على التوالي، استقبال الأطباء حديثي التخرج من مختلف الجامعات، لاستيلام كارنيهات عضوية النقابة.

وخلال كلمته الترحيبية، أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن النقابة هي بيت جميع الأطباء، وستظل دائمًا الداعم الأول لهم.

وأشار إلى أن النقابة ستواصل الدفاع عن حقوق الأطباء وتقديم الدعم العلمي والمهني، من خلال أنشطة تدريبية وعلمية متواصلة، بالإضافة للأنشطة الاجتماعية والثقافية والعمل في مختلف المجالات.

يذكر أن عدد الأطباء الجدد الذين سجلوا في نقابة الأطباء خلال الفترة الماضية وعلى مدار شهر رمضان الماضي بلغ عددهم نحو 11 ألف و100 طبيب وطبيبة، تسلم كارنيهات العضوية نحو 1550 طبيب وطبيبة، في حين ستواصل النقابة في الأيام المقبلة توزيع الكارنيهات على باقي النقابات الفرعية بالمحافظات تسهيلا على الأطباء في استيلام الكارنيهات الخاصة بهم.