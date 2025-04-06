شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنبأ مسلسل عائلة سيمبسون بوفاة ترامب فى 12 أبريل 2025؟ .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو قيل إنه لإحدى حلقات المسلسل الكارتونى الشهير سيمبسون The Simpson، يظهر فيه شخص يبدو أشبه بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب ملقى داخل صندوق موتى وحوله بعض السياسيين، وتم تداوله على أساس أنه تنبأ بموت ترامب فى 12 أبريل 2025.

وفى حادث مشابه، نشرت صورة معدلة بالفوتوشوب زعمت أن مسلسل سيمبسون تنبأ بوفاة ترامب، وظهرت بعد محاولة الاغتيال الأولى التى تعرض لها فى يوليو 2024. وأظهرت الصورة المعدلة ترامب فى نعش مع تعليق "ارقد فى سلام.. دونالد ترامب 1946 -2024"، والتى تبين أنها لم تكن حقيقية.

وقال مات سيلمان، المنتج التنفيذى لمسلسل سيمبسون، فى تصريحات لموقع تايمز أو إنديا، إن هذا المشهد المتداول مؤخرا لم يظهر أبدا فى أى حلقة من حلقات المسلسل، مؤكدا أنه مزيف بالكامل.

وهذه ليست المرة الأولى التى يتم تداول فيها مثل هذه المزاعم. فمنذ عام 2017، ظهرت صور ومقاطع فيديو معدلة بالفوتوشوب تزعم أن سيمبسون تنبأ بوقاة ترامب، على مواقع السوشيال ميديا، وتبين زيفها جميعا.

وفى العام الماضى، أثير الجدل حول مسلسل سيمبسون بعد أن فشلت توقعاته بان تصبح كامالا هاريس رئيسة للولابات المتحدة.

وذكرت تقارير أن المسلسل المعروف بتنبؤاته في العديد من الأحداث المستقبلية على مدار 35 عاما، أشار مسبقًا في إحدى حلقاته إلى إمكانية تولي هاريس منصب الرئاسة، ففي حلقة "Bart to the Future" التي عُرضت في عام 2000 تظهر شخصية ليزا سيمبسون كأول رئيسة للولايات المتحدة، مرتدية زيا أرجوانيا مشابها لما ارتدته هاريس خلال حفل تنصيبها عام 2021، بما في ذلك عقد اللؤلؤ والأقراط.