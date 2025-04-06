أخبار مصر.. انتظام الدراسة بجميع المدارس اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انتظام الدراسة اليوم فى جميع المدارس بجميع الصفوف الدراسية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن أكثر من 3 مليارات شخص في كافة أنحاء العالم يعتمدون على المياه التي تعبر الحدود الوطنية، ومع ذلك فإن 24 دولة فقط لديها اتفاقيات تعاون لجميع مياهها المشتركة، مضيفاً أنه مع تزايد تأثيرات تغير المناخ ونمو السكان أصبح هناك حاجة ملحة داخل البلدان وفيما بينها للتوحد حول حماية مواردها، كما تعتمد الصحة العامة والازدهار وأنظمة الغذاء والطاقة والإنتاجية الاقتصادية والسلامة البيئية على دورة مياه تعمل بشكل جيد وتدار بشكل عادل.

انتظمت اليوم الأحد 6 أبريل الجارى الدراسة فى جميع المدارس بجميع الصفوف الدراسية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت منح الطلاب إجازة من يوم السبت 29 مارس الماضى وحتى الجمعة 4 أبريل الجارى، وانطلقت الدراسة السبت 5 أبريل فى بعض المدارس التى تعمل بها الدراسة يوم السبت وتنتظم اليوم الأحد فى باقى المدارس التى تحصل على السبت من كل أسبوع إجازة.

أكدت وزارة التعليم العالي، أنه في إطار حرص الوزارة على التصدي للكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستمرار جهودها في مكافحة هذه الكيانات، من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، الأحد، في تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م، حيث يبلغ عدد الفائزين 12 ألف حاج ممن وقع عليهم الاختيار في القرعة الإلكترونية العلنية التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي. ارتفاع مفاجئ فى سعر الدولار اليوم الأحد 6-4-2025.. ويسجل 51.21 جنيه للشراء ارتفاع مفاجئ فى سعر الدولار اليوم الأحد 6-4-2025.. ويسجل 51.21 جنيه للشراء

أكدت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس بجنوبي قطاع غزة إلى 19 شهيدا على الأقل خلال الليلة الماضية. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 6 أبريل 2025، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة يصل إلى 7 درجات ببعض المناطق، ليسود طقسًا حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا وفى الصباح الباكر . ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل مفاجئ الآن بحوالي 35 جنيهًا، بسبب صعود سعر الدولار في مصر بحوالي 51 قرشًا قبل قليل، مما ينعكس على أداء سعر الذهب في مصر. - عيار 24 يسجل 5011 جنيها - عيار 21 يسجل 4385 جنيها - عيار 18 يسجل 3758 جنيها - الجنيه الذهب 35080 جنيها قفزة كبيرة فى سعر الذهب اليوم ليتجاوز 5 آلاف جنيه بسبب صعود الدولار الطقس اليوم.. ارتفاع 7 درجات بحرارة الجو ورياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 34 ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلى على خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 19 شهيدا

التعليم العالى: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة هذه الكياناتوزارة التضامن تبدأ اليوم تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات