شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة بغزة: 602 ألف طفل يهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 12:53 م

قالت وزارة الصحة بغزة: 602 ألف طفل يهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة ما لم تتوفر اللقاحات اللازمة لهم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت وزارة الصحة بغزة: منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى القطاع يشكل قنبلة موقوتة تهدد بتفشي الوباء.. ومنع إدخال اللقاحات يمثل إمعانا في الاستهداف غير المباشر لأطفال قطاع غزة.

وطالبت الجهات المعنية بالضغط على الاحتلال لإدخال اللقاحات وإتاحة ممرات آمنة لضمان الوصول إلى الأطفال في مختلف مناطق القطاع.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.