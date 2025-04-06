شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يزور جامعة القاهرة غدا ويشهد فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد جامعة القاهرة غدا الإثنين، زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لجمهورية مصر العربية، وذلك فى ضوء التعاون المثمر والبناء بين البلدين والترابط الوثيق على كافة الأصعدة والاستثمارات الفرنسية الكبيرة، وخاصة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، لاسيما الشراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية، فسوف يرافقه وفدا رفيع المستوى على رأسه وزير التعليم الفرنسي، ولفيف من مسئولى الجامعات الفرنسية، وذلك لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية، الى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم، وخطابات النوايا التي تعزز الشراكة، وتفتح المجال لمزيد من التعاون بين الجامعات المصرية - الفرنسية.

كما أنه من المقرر أن يشارك الرئيس الفرنسى ماكرون فى حضور فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية.

وفى سياق متصل، يشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، غدا الإثنين، فعاليات المؤتمر المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي ، بحضور نظيره الفرنسي فيليب بابتيست وزير التعليم العالي الفرنسي، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية وقيادات التعليم العالي بالبلدين، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، وعدد من الشركات الفرنسية العاملة فى مصر.