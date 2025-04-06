شكرا لقرائتكم خبر عن إجازات 2025 باليوم والتاريخ حتى نهاية العام.. شم النسيم وعيد الأضحى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأحد، 06 أبريل 2025 12:01 م

انتهت إجازة عيد الفطر المبارك 2025، وبمجرد انتهاء الإجازة بدأ الكثير من المواطنين يتساءلون عن إجازات 2025، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية باليوم والتاريخ والمناسبة. الإجازات الرسمية في مصر 2025: الإجازات الرسمية في مصر 2025: 21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم 25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء 1 مايو الخميس عيد العمال 5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات 6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك 7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة

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