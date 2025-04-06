شكرا لقرائتكم خبر عن إجازات 2025 باليوم والتاريخ حتى نهاية العام.. شم النسيم وعيد الأضحى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 06 أبريل 2025 12:01 م
انتهت إجازة عيد الفطر المبارك 2025، وبمجرد انتهاء الإجازة بدأ الكثير من المواطنين يتساءلون عن إجازات 2025، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية باليوم والتاريخ والمناسبة.الإجازات الرسمية في مصر 2025:
21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم
25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء
1 مايو الخميس عيد العمال
5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات
6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك
7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك
26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية
30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو
23 يوليو الأربعاء عيد الثورة
4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف
6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز