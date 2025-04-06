شكرا لقرائتكم خبر عن فتح: ندرك أهمية دور مصر بالقضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم حركة فتح، عبدالفتاح دولة، أننا ندرك أهمية الدور الكبير الذي تلعبه مصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل عام ووقف العدوان على غزة، وفيما يتعلق بترجمة مخرجات القمة العربية الأخيرة بشأن إعادة إعمار القطاع.

وقال دولة - في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية - "إن حركة فتح تتعامل بمسؤولية كبيرة من منطلق مصالح الشعب الفلسطيني ونضالنا المتواصل للوصول الى طموحات شعبنا في الحرية والدولة الخلاص من هذا الاحتلال، لذلك نتعاون مع مصر وأشقائنا العرب في كل ما من شأنه أن يذلل العقبات أمام البدء في تنفيذ مخرجات القمة العربية".

وأشاد بالدور الذي تلعبه مصر فيما يتعلق بالوحدة الوطنية الفلسطينية والعلاقة الفلسطينية الداخلية، مشددا على أننا كحركة فتح نعمل على تذليل أي عقبات تقف أمام تنفيذ هدنة جديدة وتساهم في وقف هذا العدوان والدفع لتنفيذ مخرجات القمة العربية.

وأشار إلى أن عودة الحرب مرة أخرى للقطاع قطع الطريق أمام تنفيذ الخطة العربية واعاق الجهود السعودية السياسية والدبلوماسية التي تسعى إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لذلك الاحتلال هو المعيق الأول وعودة العدوان هو المعيق الأخر.

ولفت إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة على الصعيد الفلسطيني الداخلي وعلى الصعيد السياسي ودائما تحرص على أن يكون هناك حالة فلسطينية قادرة على إزالة العقبات التي تقف أمام المسار السياسي لوقف إطلاق النار.