شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء جنوب القاهرة يتفقد مشروع مستقبل مصر لمتابعة توفير التغذية الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 02:03 م

تفقد المهندس طارق عبد الشافى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مشروع (مستقبل مصر) -- روافع رشيد فى نطاق شبكات وردان و أوسيم بالجيزة التابعة لشركة جنوب القاهرة ، و ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بسرعة تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية.

و رافق رئيس الشركة المهندس احمد رمضان رئيس قطاعات شبكات الجيزه و المهندس محمود حمدى مدير عام أوسيم و المهندس تامر نبيل مدير شبكات وردان و المهندس محمد عبدالحليم مدير الجهد المتوسط لشبكات أوسيم والمهندس سيد فتحى والمهندس أحمد يحيى عن الإداره العامه لمشروعات شبكات التوزيع و توفيق السحار عضو النقابة عن شمال ريف الجيزه.

و وجه المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بسرعة تنفيذ توصيل و تأمين التغذية الكهربائية لمشروع مستقبل مصر الذى يعتبر أحد أهم المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة.



