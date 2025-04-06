شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام الأحد، 06 أبريل 2025 01:41 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة لـ مرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجوية والتى تتضمن :- - غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات. - التخلص من مسببات التهيج والحساسية. - شرب كمية كافية من المياه يوميًا. - وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم. - تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر واستخدام المنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة.

النصائح الهامة لمرضى الجيوب الأنفية

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