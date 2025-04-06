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وزارة الصحة توجه نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجورية

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  • وزارة الصحة توجه نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجورية 1/2
  • وزارة الصحة توجه نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجورية 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الأحد، 06 أبريل 2025 01:41 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة لـ مرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجوية والتى تتضمن :-

- غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات.

- التخلص من مسببات التهيج والحساسية.

- شرب كمية كافية من المياه يوميًا.

- وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم.

- تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر واستخدام المنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة.


النصائح الهامة لمرضى الجيوب الأنفية

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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