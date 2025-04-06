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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالأحد، 06 أبريل 2025 01:41 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة لـ مرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجوية والتى تتضمن :-
- غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات.
- التخلص من مسببات التهيج والحساسية.
- شرب كمية كافية من المياه يوميًا.
- وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم.
- تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر واستخدام المنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة.
النصائح الهامة لمرضى الجيوب الأنفية
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