شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتفقد مدارس بمدينة كفر شكر بالقليوبية لمتابعة انتظام الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

واصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، جولاته الميدانية بتفقد عدد من المدارس بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية لمتابعة انتظام اليوم الدراسي.

وأجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني زيارة مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية ونسب حضور الطلاب.

وانتظمت اليوم الأحد 6 أبريل الجارى الدراسة فى جميع المدارس بجميع الصفوف الدراسية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت منح الطلاب إجازة من يوم السبت 29 مارس الماضى وحتى الجمعة 4 أبريل الجارى، وانطلقت الدراسة السبت 5 أبريل فى بعض المدارس التى تعمل بها الدراسة يوم السبت واستقرت اليوم الأحد فى باقى المدارس التى تحصل على السبت من كل أسبوع إجازة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أهمية تكثيف الانضباط الكامل للعام الدراسي والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس، ومحاسبة المتغيبين عن المدارس خاصة طلاب الشهادات العامة، تزامنا مع عودة الدراسة لطبيعتها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف على أهمية تكثيف كافة الجهود لمواصلة الانضباط الكامل للعام الدراسي والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس، مشددًا على أهمية تنفيذ البرامج العلاجية المخصصة لتحسين مستوى القراءة والكتابة خلال الإجازة الصيفية لتحسين مستوى الطلاب في هذه المهارات الأساسية، وكذلك أهمية التعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وأخذ كل طالب نتيجته الحقيقية لمساعدته في تحقيق تحسين مستواه التعليمى.