شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدراسة وامتحانات الميد تيرم بجامعة القاهرة غدا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قررت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق، تأجيل الدراسة وامتحانات الميد تيرم غدا الاثنين 7 أبريل 2025 وذلك لاستضافة الجامعة فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون.

وحددت كليات جامعة القاهرة الواقعة داخل الحرم الجامعى وخارجه مواعيد إتمام امتحانات الميد تيرم التي تم تأجيلها وإتاحتها وإعلانها للطلاب.

وعلى جانب آخر، تشهد جامعة القاهرة غدا الاثنين، زيارة رسمية للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك فى ضوء التعاون المثمر والبناء بين البلدين والترابط الوثيق على كل الأصعدة والاستثمارات الفرنسية الكبيرة، وخاصة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، لاسيما الشراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية، فسوف يرافقه وفد رفيع المستوى على رأسه وزير التعليم الفرنسي، ولفيف من مسئولى الجامعات الفرنسية، وذلك لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم، وخطابات النوايا التي تعزز الشراكة، وتفتح المجال لمزيد من التعاون بين الجامعات المصرية - الفرنسية.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الفرنسى ماكرون فى حضور فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية.