شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة شم النسيم 2025.. موعدها باليوم والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، بدأ الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد اجازة شم النسيم 2025، ووفقا للحسابات الفلكية تكون إجازة شم النسيم يوم الإثنين 21 أبريل الجارى.

وفيما يلى قائمة بـ الإجازات الرسمية في مصر 2025:

الإجازات الرسمية في مصر 2025:

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء

1 مايو الخميس عيد العمال

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة

أعياد الربيع من أحب الاحتفالات لدى المصريين خاصة أن لها جذور من التراث الفرعونى الأصيل، ويعد الربيع وقت رائع لالتقاء الأقارب والأحباب والأصدقاء لقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق وسط الزهور والألوان المبهجة، ولهذا اليوم يعد المصريون البعض من الأطعمة ذات الطابع الخاص والتى لها مذاق لذيذ نستعرضها في السطور التالية:

إجازة شم النسيم





أشهر الأكلات في يوم شم النسيم الفسيخ الفسيخ هو أحد أشهر أطعمة يوم شم النسيم التي يتم تناولها في فصل الربيع من كل عام. وهو سمك بوري مملح ويتم تحضيره قبل شهر. كما أن له رائحة قوية جدًا قد تجذب البعض من المصرين الذين يعشقون أكل الفسيح.

ولعمل الفسيخ يتم وضع السمك البوري في كميات كبيرة من الأملاح وتخزينها في علب لمدة شهر أو أكثر قبل يوم شم النسيم، يعمل الملح على تسوية السمك ببطء، لذا بحلول يوم شم النسيم تكون الوجبة جاهزة للأكل.

البيض الملون يعد البيض المسلوق من أطعمة عيد شم النسيم المميزة. قد يبدو تناول البيض المسلوق أمرًا عاديًا جدًا. ولكن يأخذ الناس من جميع الأعمار الوقت الكافي لتلوين قشور البيض المسلوق. حتى أنهم يضيفون لمسة فنية من خلال رسم أشكال جميلة بألوان جميلة. البيض هو أحد العناصر الأساسية الأخرى التي يتم تناولها احتفالاً بقدوم الربيع منذ زمن الفراعنة وتتوارثها الأجيال الواحدة تلو الأخرى. لقد كان البيض دائمًا رمزًا فرعونيًا، يرمز إلى الولادة الجديدة. سمك الرنجة سمك الرنجة تمثل الأسماك رمزًا عظيمًا في حياة المصريين القدماء، واستمرت كذلك حتى يومنا هذا. نوع آخر من الأسماك التي تشكل قائمة أطعمة عيد شم النسيم المصري هو سمك الرنجة المدخن. وهي سمكة زيتية مقسمة إلى نصفين من الرأس إلى الذيل ومتبلة بالملح. ينمو هذا النوع من الأسماك في المياه العذبة والمياه المالحة على حدٍ سواء. وبما أن مصر تتمتع بإمكانية وصول كبيرة إلى جميع أنواع المياه، فيمكن العثور على هذه الأسماك بكميات كبيرة. يتم تغطية الرنجة أيضًا بالأملاح الثقيلة، مثل الفسيخ، لكن الأمر لا يستغرق سوى يومين. ثم يتم تعليقه وتركه ليجف في الهواء لعدة ساعات قبل إشعال النار فيه.

الترمس

في الغالب يستعد المصرين للاحتفال بعيد شم النسيم من خلال نقع الترمس قبل يوم الاحتفال باسبوع تقريبًا، ويوم الاحتفال يوضع عليه الملح ليعطيه نكهة محببة رائعة، ويعد الترمس من أحب الاكلات المسلية يوم شم النسيم .