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ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلى على خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 19 شهيدا

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ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلى على خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 19 شهيدا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الأحد، 06 أبريل 2025 09:44 ص

أكدت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس بجنوبي قطاع غزة إلى 19 شهيدا على الأقل خلال الليلة الماضية.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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