شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلى على خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 19 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 09:44 ص

أكدت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس بجنوبي قطاع غزة إلى 19 شهيدا على الأقل خلال الليلة الماضية.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.