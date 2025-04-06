شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلى على خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 19 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالأحد، 06 أبريل 2025 09:44 ص
أكدت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس بجنوبي قطاع غزة إلى 19 شهيدا على الأقل خلال الليلة الماضية.
وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز