شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن محصول فول الصويا.. المنيا تتصدر المركز الأول فى زراعته والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 09:00 ص

يعد فول الصويا محصولا زراعيا له أهمية اقتصادية كبيرة في العالم، فهو من المصادر الرئيسية للبروتين النباتي والزيوت النباتية، وله استخدامات متعددة في الصناعات الغذائية وغير الغذائية، ويتم استخراج الزيت منه، كذلك تستخدم في صناعة الأعلاف.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- فول الصويا من الزراعات التى تسعى الدولة للوصول إلى الحد الآمن من الاكتفاء الذاتي فيها، وتقليل حجم الفجوة الإنتاجية الخاصة بها.

2- محصول بسيط جدا فى احتياجاته التسميدية والزراعية وزاد جداً الطلب عليه مؤخراً وله عائد مجزي وبتكاليف متواضعة وبطريقة زراعة غير معقدة وبسيطة .

3- تستغرق فترة بقائه في التربة ما بين 115 – 120 يوما، ويمكن زراعته ما بين العروات، وأكثر من مرة متتالية مثلما يحدث .

4- محافظة المنيا تتصدر المركز الأول فى زراعته وتصل إنتاجية الفدان إلى 2 طن وفقًا للمزارعين .

5- صنف "جيزة 111" يتميز بارتفاع درجة مقاومته للإصابة بـ"دودة القطن" وكذلك إنتاجيته العالية التى قد تصل فى بعض الأحيان إلى 2 طن للفدان فى الأراضى القديمة و 1,5 طن فى الأراضى الجديدة.

