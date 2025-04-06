شكرا لقرائتكم خبر عن آثار القاهرة: بدء امتحانات الميد تيرم لطلاب الفرق الأولى 5 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى " الميد تيرم" بالنسبة لطلاب الفرقة الأولى ستعقد في الفترة من السبت 5 أبريل حتى السبت 12 أبريل من خلال لجان، وبواقع مقرر في اليوم الواحد.

ومن المقرر أن تعقد الاختبارات فى تمام الساعة 9 صباحا وحتى 10 صباحا، وتنعقد الاختبارات فى مبنى الترميم بالكلية .

وانطلقت اختبارات منتصف الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة بالكلية على مدار أسبوعين منفصلين فى موعد المحاضرات، وبدأ الأسبوع الأول للامتحانات يوم السبت 22 مارس وحتى الخميس 27 مارس على أن ينطلق الأسبوع الثاني من السبت 5 أبريل حتى الخميس 10 أبريل ، بحد أقصى مقررين فقط في اليوم الواحد .

