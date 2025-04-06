شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. ارتفاع 7 درجات بحرارة الجو ورياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 34 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 08:00 ص

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 6 أبريل 2025، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة يصل إلى 7 درجات ببعض المناطق، ليسود طقسًا حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا وفى الصباح الباكر .

ويشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 34 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 16 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 18 درجة.

قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 19 درجة.

أسوان

العظمى 37 درجة.

الصغرى 20 درجة.