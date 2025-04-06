شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة: المؤتمر الدولى الـ30 بعنوان "الاتصال الصحى" مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة المؤتمر الدولي الـ30 بعنوان " الاتصال الصحي وتمكين المجتمعات المعاصرة"، على مدار يومي 7 و8 مايو 2025، وذلك تحت رعاية دكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وبدعم دكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وبرئاسة دكتور ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام، والأمانة للمؤتمر دكتور وسام نصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويستهدف المؤتمر تقديم المعالجة الإعلامية للأوبئة والأمراض الحديثة، ومناقشة دور الإعلام التقليدي والرقمي في دعم الاتصال الصحي للتنمية المستدامة، و دور الإعلام في تشكيل الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات الصحية، وتحديات الاتصال الصحي في العالم العربي/ و الإعلام الصحي والتسويق الصحي، بالإضافة إلى التطرق لمساءلة القائمين بالاتصال في الاتصال الصحي، و المسئولية الاجتماعية والأخلاقية للاتصال الصحي، ومستقبل الاتصال الصحي في ظل التطورات التكنولوجية.

