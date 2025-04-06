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%93 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر

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  • %93 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر.

وأيد 93% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر، بينما عارض 7% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر.


نتيجة الاستطلاع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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