شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تبدأ اليوم تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، الأحد، في تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م، حيث يبلغ عدد الفائزين 12 ألف حاج ممن وقع عليهم الاختيار في القرعة الإلكترونية العلنية التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي.

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج هذا العام ثلاثة برامج للحج وفقًا للآتي، مستوى أول "فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي" ومستوى ثاني "فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي"، ومستوى ثالث "فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي".

وفتحت وزارة التضامن الاجتماعي باب سداد قيمه تذكرة الطيران للبرامج الثلاثة في أحد البنوك الحكومية "مصر، الأهلي ، القاهرة " أو البريد المصري، بداية من اليوم الأحد وحتي الخميس الموافق 10 أبريل الجاري، وذلك في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران، على النحو التالي، المستوى الأول 55 ألف جنيه، أما المستويان الثاني والثالث 50 ألف جنيه، ليكون بذلك الفائز بقرعة حج الجمعيات الأهلية قد قام بسداد كافة الرسوم المقررة عليه لأداء الفريضة.