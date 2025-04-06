شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ كنسى.. تعرف على الدور الوطنى للأقباط المصريين وقت الحملات الصليبية والان مع تفاصيل الخبر

"مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا" .. "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن" مقولات وطنية لا يمكن أن ينساها جموع المصريين للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فهى مقولات أكدت على وحدة وتماسك وترابط وقوة الشعب المصرى بمسلميه ومسيحيه على مدار التاريخ، فالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تتمتع بقدر عالى جدا من الوطنية على مدار تاريخها ومواقف أثبتها بطاركة الكنيسة فى كثير من المجالات.

الأقباط والحروب الصليبية

وفى أثناء الحروب الصليبية على مصر، أبلى الأقباط بلاء حسنا فى القتال مع إخوانهم المسلمين ضد حملات الصليبيين على مصر، وشاركوا في الدفاع عن التراب الوطنى ضد المعتدى الصليبى في صف واحد مع إخوانهم المسلمين، ولشدة غضب الصليبين من عدم تعاون الأقباط معهم قاموا بمنعهم من زيارة الأراضى المقدسة في فلسطين أثناء احتلالهم لها.

وذكرت العديد من الروايات التاريخية، أن الملك صلاح الدين الأيوبى أهدى الأقباط دير السلطان في القدس كمكافأة لهم على حسن بلائهم في القتال مع إخوانهم في الوطن.