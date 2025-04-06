شكرا لقرائتكم خبر عن من أول بابا ينشئ مدرسة لتعليم الفتيات فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

البابا كيرلس الرابع، المعروف بأبو الإصلاح، شخصية بارزة فى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فقد ترك بصمات لا تمحى فى مختلف جوانب الكنيسة والمجتمع المصرى.

ويذكر الموقع الرسمي للكنيسة، أنه فى اليوم الثالث والعشرين من شهر طوبة من سنة 1577 للشهداء ( 1861م ) رحل البابا كيرلس الرابع البطريرك العاشر بعد المائة من بطاركة الكرازة المرقسية، والمعروف بأبى الإصلاح.

ووُلِدَ هذا القديس ببلدة الصوامعة شرق التابعة لأخميم سنة 1815م، واهتم والده بتعليمه العلوم الكنسية. فنما على حب الفضيلة والتقوى، واشتاق إلى حياة الرهبنة، فذهب إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس وصار راهباً باسم داود الأنطوني، ولما ذاع صيت عِلْمه وفضائله رسمه البابا بطرس الجاولي البطريرك (109) قساً ثم عَيَّنه رئيساً للدير، فأحسن تدبيره واعتنى بتعليم الرهبان، ثم أرسله البابا بطرس الجاولي إلى الحبشة لفضّ النزاع بين المطران والشعب، وأثناء وجوده هناك تنيَّح البابا بطرس الجاولي سنة 1852م، وبعد خلاف دام نحو عام بخصوص إقامة بطريرك للكنيسة، قام الأساقفة برسامة الراهب القس داود الأنطوني مطراناً عاماً في أبريل 1853م باسم الأنبا كيرلس، ولما أحسن رعاية شئون الكنيسة أجلسوه بطريركاً سنة 1854م.

ويعـتبر البابا كيرلس الرابع أول مصرى يؤسس مدارس أهلية لتعليم البنات فى تاريخ مصر الحديثة. وبهذا يعـد من الرواد الذين اهتموا بتعـليم المرأة، بما يحمله ذلك من أهمية كبيرة للأسرة والمجتمع. وللنهوض بشان المرأة أيضاً، أهتم بأن يتم الزواج بالرضا التام من الطرفين، ومنع الزواج بالإكراه، وبضرورة أن يكون سن المراة مناسباً عند الزواج، ومنع الزواج قبل بلوغ سن الرشد. ورتب عمل عـقـد الخطوبة قبل الزواج حتي يستطيع الطرفين دراسة مدي التوافق بينهما قبل إتمام الزواج.

وكانت أبواب مدارسه مفتوحة للجميع من المسيحيين والمسلمين بدون تمييز. وكان لمدارسه دور هام فى التنوير ونشر العلم والثقافة فى ارجاء أرض مصر. وأهتم كذلك بتعليم اللغات لتلاميذ مدارسه ومنها: الانجليزية والفرنسية (لغات أوربية حديثة)، والإيطالية (لغة التجارة وقتذاك)، والقبطية (لغة الصلاة)، والعربية (لغة الوطن)، والتركية (لغة الباب العالى وقتذاك)، إلى جانب العلوم الحديثة والفنون. وأستعان بخبرة المدرسين من جنسيات متعددة: من المصريين والسوريين واللبنانيين والإيطاليين والإنجليز وغيرهم. ومن نوابغ خريجى مدرسة حارة السقايين أربعة من رؤساء وزراء مصر هم : بطرس غالى، ويوسف وهبة، وعبد الخالق ثروت، وحسين رشدى .