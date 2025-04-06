شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز التبنى فى المسيحية؟.. الكنيسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

يثير موضوع "التبني" العديد من التساؤلات داخل الأوساط القبطية، خصوصًا مع تزايد رغبة بعض الأسر في احتضان أطفال لا ينتمون إليهم بيولوجيًا، في ظل معاناة بعض الأمهات من مشكلات في الإنجاب.

وفي رد واضح على هذه التساؤلات، أوضح البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل، في إحدى عظاته، أن المسيحية لا تمنع التبني، ولكنه أشار إلى أن هناك ضوابط يجب مراعاتها، في مقدمتها أن يكون الطفل معروف النَسب، ومن أبوين مسيحيين، والتأكد من ديانته قبل التبني.

وهنا يظهر أهمية الابتعاد عن تبني الأطفال "اللقطاء"، ممن لا يُعرف أصلهم أو ديانة والديهم، وذلك لتجنب أي لبس أو مشكلة مستقبلية، مشددًا على أهمية احترام الأديان الأخرى. ويأتي هذا التوضيح ليحسم الجدل القائم، مؤكدًا أن التبني جائز كفعل إنساني في المسيحية، شرط أن يتم ضمن ضوابط تحفظ كرامة الجميع وتحترم الأديان.