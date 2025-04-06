شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببودابست يبحث مع رئيس العلاقات الخارجية بالبرلمان المجرى تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير أحمد فهمي، سفير مصر ببودابست، مع "زولت نيميث"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المجري، سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في مصر والمجر.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان -خلال اللقاء- عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمجر، وأهمية البناء على الزخم الحالي في مسار العلاقات الثنائية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي.



كما تم تأكيد الدور المحوري للتعاون البرلماني في دعم الشراكة بين البلدين وتعزيز التفاهم المتبادل في المحافل الدولية.