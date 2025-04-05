شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن سداد قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة سداد قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م، للبرامج الثلاثة في أحد البنوك الحكومية "مصر، الأهلي، القاهرة" أو البريد المصري، بداية من غد الأحد الموافق 6 أبريل وحتى الخميس الموافق 10 إبريل الجاري، وذلك في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران، على النحو التالي، المستوى الأول 55 ألف جنيه، أما المستويان الثاني والثالث 50 ألف جنيه، ليكون بذلك الفائز بقرعة حج الجمعيات الأهلية قد قام بسداد كافة الرسوم المقررة عليه لأداء الفريضة.

وتنظم وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج هذا العام ثلاثة برامج للحج وفقًا للآتي:

- مستوى أول: "فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي"

- مستوى ثان: "فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي"

- مستوى ثالث: "فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي"