شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: تعميم قرار تعليق الدراسة والامتحانات الاثنين المقبل لكل الكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جامعة القاهرة، أنه تم تعميم قرار تعليق الدراسة وامتحانات الميد تيرم الاثنين المقبل، على الكليات الواقعة خارج الحرم الجامعي، وليس داخل الحرم فقط وذلك بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للجامعة يوم الاثنين.

وكانت كلية الآثار بجامعة القاهرة، أكدت أنه وفقا لما ورد من توجيهات من إدارة الجامعة،سيتم تعليق الدراسة وامتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم) للطلاب يوم الاثنين القادم الموافق 7 أبريل ، على أن يتم تعويض وعمل امتحانات ومحاضرات هذا اليوم ليوم لاحق .

وأوضحت الكلية فى منشور لها بالصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعى أنه بالنسبة لامتحانات الميدتيرم لمقرر التفكير النقدي للفرقه الأولى (والذي كان مزمع عقده يوم الاثنين الموافق ٧ أبريل) سيتم عقده يوم ( الأحد الموافق ١٣ أبريل).

وعلى جانب آخر، تشهد جامعة القاهرة يوم الأثنين المقبل زيارة رسمية للرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون لجمهورية مصر العربية، وفى ضوء التعاون المثمر والبناء بين البلدين والترابط الوثيق على كافة الأصعدة والاستثمارات الفرنسية الكبيرة، وخاصة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، لاسيما الشراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية، فسوف يرافق فخامته وفد رفيع المستوى على رأسه وزير التعليم الفرنسي، ولفيف من مسئولى الجامعات الفرنسية، وذلك لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية، الى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم، وخطابات النوايا التي تعزز الشراكة، وتفتح المجال لمزيد من التعاون بين الجامعات المصرية - الفرنسية.

كما من المقرر أن يشارك الرئيس الفرنسى ماكرون فى حضور فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية.