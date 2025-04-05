شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز شرب البيرة فى المناسبات والأعياد؟.. اعرف رأى الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

يثير شرب الكحوليات في بعض المناسبات الاجتماعية والأعياد تساؤلات بين عدد من الأقباط حول مدى جواز ذلك من الناحية الدينية، وفي هذا الإطار، أوضح قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل، موقف الكنيسة من تناول المشروبات الكحولية مثل البيرة.

وقال البابا شنودة: "اللي يشرب البيرة، بيدور بعدها على حاجة أكبر"، محذرًا من أن الأمر قد يتطور تدريجيًا إلى الإقبال على الخمر والمواد الكحولية الأقوى، مما يؤدي إلى الانزلاق في مسارات غير صحية روحيًا وجسديًا.

كما علق قداسته على من يبرر شرب البيرة باعتبارها وسيلة علاجية، مؤكدًا: "علم الصيدلة والطب ارتقى بما يكفي"، مشيرًا إلى وجود بدائل علاجية فعالة تغني عن استخدام البيرة لهذا الغرض، ما يجعل اللجوء إليها غير مبرر في هذا السياق.