شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف نصائح هامة للحماية من الفيروسات قبل الانتقال للصيف والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الانتقال من فصل الشتاء إلى فصل الصيف فترة حساسة لأن التغيّر المفاجئ في درجات الحرارة يمكن أن يضعف المناعة ويزيد من احتمال الإصابة بالعدوى الفيروسية، خصوصًا الفيروسات التنفسية.

ووجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للحماية من الفيروسات التنفسية:

1.الحفاظ على التهوية الجيدة: يجب فتح النوافذ يوميًا لتجديد الهواء داخل المنزل مع تجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة قدر الإمكان.

2.تجنب التغيرات المفاجئة في الحرارة : لا تخرج من مكان بارد (مثل غرفة مكيفة) مباشرة إلى الجو الحار، والعكس ويجب ارتداء ملابس مناسبة للطقس وتدرّج في تخفيف الملابس.

3. تعزيز جهاز المناعة : يجب الحرص على نظام غذائي متوازن يحتوي على فيتامين C و D والزنك مع شرب كميات كافية من الماء والحرص على النوم الجيد والراحة



4.غسل اليدين بانتظام : استخدم الماء والصابون أو معقم اليدين، خاصة بعد لمس الأسطح في الأماكن العامة.

5.تجنّب لمس الوجه: لا تلمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين.

6.الابتعاد عن المصابين : إذا لاحظت أعراض برد أو إنفلونزا على أحد، حاول تجنب الاحتكاك المباشر به.

7.الحذر من المكيفات : نظف فلاتر المكيفات بانتظام لتجنب تراكم الفيروسات والجراثيم ولا تجعل الهواء البارد مباشرًا على الجسم لفترات طويلة.



8. اللقاحات الموسمية : إذا كنت من الفئات المعرضة (مثل كبار السن أو مرضى الجهاز التنفسي)، استشر طبيبك حول اللقاحات المناسبة.



