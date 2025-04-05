شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الـ72 ساعة المقبلة.. رمال وأتربة بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث كشفت هيئة الأرصاد أن البلاد تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء ومناطق من محافظة الوادى الجديد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن نشارط الرياح سيؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، مناشدة المواطنين توخى الحذر خلال الساعات المقبلة وتجنب التواجد أسفل لوحات الاعلانات والمبانى المتهالكة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد 6 أبريل 2025، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة يصل لـ7 درجات ببعض المناطق، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا وفى الصباح الباكر.

ويشهد غدا نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 34 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 16 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 18 درجة.

قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 19 درجة.

أسوان

العظمى 37 درجة.

الصغرى 20 درجة.