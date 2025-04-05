شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ذروة الموجة الحارة الثلاثاء.. ودرجات الحرارة تصل لـ35 على القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لهيئة الأرصاد الجوية، أن الفترة الماضية شهدت استقرارا في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه بداية من غد الأحد وحتى الأربعاء المقبل نتأثر بكتلة صحراوية ستؤدي لارتفاع في قيم درجات الحرارة من 6 إلى 8 درجات على أغلب محافظات الجمهورية.

وأشارت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، إلى أنه بداية من الغد الدرجات العظمى في القاهرة متوقع تصل لـ34 درجة والصعيد تصل لـ38 و39، مؤكدة أن ذروة الارتفاعات سيكون يوم الثلاثاء والعظمى في القاهرة ستتجاوز 35 درجة وعلى مدر 4 أيام ستكون الأجواء حارة خلال فترة النهار بشكل كبير.

وحذرت منار غانم، من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة يختلف من يوم للثاني بشكل ملحوظ وذلك خلال يومي الأحد والثلاثاء نتيجة الكتل الهوائية الصحراوية والكتل الهوائية الجنوبية، لافتة إلى أن سرعات الرياح تتراوح من 35 لـ 45 كم فى الساعة، ولفتت إلى أن نشاط الرياح يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية فى بعض الأماكن خاصة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومحافظات شمال الصعيد ويوم الثلاثاء فى أغلب الأنحاء.