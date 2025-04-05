شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس تنشر فيديو جديدا لأسيرين إسرائيليين لديها بعنوان "الوقت ينفد" والان مع تفاصيل الخبر

نشرت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس فيديو يظهر تنشر تسجيلا بعنوان "الوقت ينفد" يظهر فيه أسيران إسرائيليان لديها.

أكد الأسيران "بينما أخرجنا مقاتلو القسام من النفق لنتنفس الهواء قصف الجيش الإسرائيلي المكان، قصف الجيش الإسرائيلى الموقع، وأصيبنا لكن نجونا بفضل الله وبفضل مقاتلى القسام الذين أعادونا للنفق".

أضافا "المكان الذى نوجد فيه غير آمن ولا طعام فيه ولا شراب ولا أغطية، مشيرين إلى أن "مقاتلي حماس يخاطرون بحياتهم كى نتنفس الهواء خارج النفق وجيشنا يقصفنا".

وأشارا "امنحوا الأسرى الذين عادوا إلى بيوتهم فرصة للحديث عما نعانيه، ولا تصدقوا ما تقوله الحكومة بشأن الضغط على حماس، فنتيجته كانت إصابتنا في القصف، مؤكدين "أعيدونا إلى الحياة فنحن أموات هنا".