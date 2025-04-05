شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات": مهلة 3 أشهر للهواتف المحمولة القادمة من الخارج لسداد الرسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنهم أعلنوا منذ شهر يناير الماضي عن نظام جديد عن حوكمة التعامل مع الأجهزة المحمولة القادمة من خارج جمهورية مصر العربية واعطاء فرصة 3 أشهر لتسديد الرسوم الجمركية.

وأوضح محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن كل فرد له تليفون واحد يستطيع جلبه من الخارج ولابد أن يتم الاعفاء الأول في الجمارك حتى يتأكدوا أن التليفون قادم من الخارج وفي الدائرة الجمركية يذهب لمأمور الجمارك وهو الذي يستطيع إعطاء الاعفاء الجمركي على التليفون من عدمه.

وتابع: "نزلنا أكثر من تنويه إن أى حد بيشتري تليفون من داخل مصر أول حاجة يتأكد أن التليفون مسدد الرسوم بالكامل وقلنا قبل القرارات ما تطلع أى حد بيشتري تليفون نزل تطبيق تليفوني وانت من غير ما تفتح الجهاز تقدر تشوف التليفون عليه رسوم ولا لا، وقلنا في حاجة تانية يكون معاك فاتورة ضريبية فيها الرقم التعريفي للتليفون يتم الاتصال فيها بجهاز حماية المستهلك لمعرفة التليفون عليه رسوم جمركية ام تم تسديدها".

واستكمل: "احنا تركنا فترة سماح 90 يوما وفي حصر للأرقام وفي يوميا تليفونات بتدخل جديدة، والتليفون اللي تم عليه الـ90 يوم هتقفل عليه الخدمة واللي لسه لم يتم ما زال عنده فترة سماح لتقنين وضعه".