شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مجمع ألستوم الصناعي ببرج العرب لتوطين صناعات النقل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل بالتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية، مجمع ألستوم الصناعي الضخم بمدينة برج العرب بالإسكندرية، على مساحة 40 فدان وتم البدء فى إنشاء المجمع حيث يجري تجهيز الموقع تمهيدا لبدء إنشاء المجمع الصناعي العملاق.

المجمع سيضم مصنعين الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية " إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية …… إلخ".

المصنع الثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة" مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ "

وفى السياق أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية المشروع الضخم الذي سيساهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة الى انه سيوفر الآلاف من فرص العمل كما أنه يأتي في إطار توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أنه في ضوء التوجيهات الرئاسية قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الأفريقية والعربية ، وفى هذا الإطار تم التنسيق من خلال ( مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة.