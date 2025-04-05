شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: إسرائيل تواصل تنفيذ مخطط «النزوح القسرى» للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: إسرائيل تواصل تنفيذ مخطط «النزوح القسرى» للفلسطينيين

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

إسرائيل تواصل تنفيذ مخطط «النزوح القسرى» للفلسطينيين.. طائرات الاحتلال تواصل قصف غزة ونسف المبانى السكنية على الأهالى.. 51 ألف شهيد وأكثر من 115 ألف مصاب فى حرب «الإبادة».. وفيديو يفضح جرائم «تل أبيب» فى استهداف عمال الإغاثة الإنسانية

فى اجتماع تناول توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الجديدة للاستصلاح الزراعى.. توجيهات رئاسية بتسريع استكمال التغذية الكهربائية لـ «الدلتا الجديدة» لضمان توافر المحاصيل الاستراتيجية.. الرئيس السيسى يؤكد ضرورة التحديث المستمر للخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة

مصر وفرنسا: حل الدولتين هو الضمان الوحيد للسلام الدائم.. الرئيسان السيسى وماكرون يبحثان تطورات الأوضاع فى غزة ويؤكدان أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفورى لإطلاق النار

تأمين مصالح مصر فى ظل الأحداث الجارية على طاولة التعاون بين الحكومة و«الحوار الوطنى».. «مدبولى» يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها خلال الفترة المقبلة ويؤكد تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطنى واستعدادها لسماع الرؤى والمقترحات

موسم توريد القمح المحلى 2025 بدأ من الفيوم.. وزارة التموين تعلن عن استلام المحصول من المزارعين بسعر الإردب 2200 جنيه لإنتاج 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا.. واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير التوريد

الاحتلال ينتهك حرمة المقدسات.. دعوات متطرفة لذبح قرابين داخل الأفصى.. وسياسيون: صمت العالم جريمة

مصر تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة فى جمهورية أفريقيا الوسطى

تدريب 2000 موظف بالمحليات فى مركز سقارة.. وزيرة التنمية المحلية: نستهدف دعم وتطوير الكوادر المحلية وبناء قدراتها وخلق صف ثان فى جميع القطاعات

«الإسكان»: تحديث الموقع الإلكترونى لمشروع بيت الوطن.. «الطرح العاشر» لإتاحة فرصة الحجز لأكبر عدد من المتقدمين

مصر تسجل نصف مليون نسمة زيادة فى عدد سكانها خلال 5 شهور.. الإحصاء: القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان وجنوب سيناء الأخيرة

«الصحة» تعلن مؤشرات الأداء بالمؤسسة العلاجية خلال 8 أشهر.. إجمالى عدد المترددين على العيادات الخارجية بمستشفيات القاهرة والإسكندرية 231 ألفا و436 حالة

«السياحة»: ترجمة ونشر ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية.. رقمنة حوليات وملحق الحوليات الأعداد التكريمية ومجلات كل من المتحف المصرى





موسم جديد لزراعة القطن على الأبواب.. خريطة صنفية لكل محافظة تتناسب مع درجات الحرارة.. وتسجيل صنف جديد تحت اسم «إكسترا جيزة 99» تصل إنتاجية الفدان منه 9 قناطير للفدان.. و6 قرارات وزارية تنظم مواسم «الذهب الأبيض» فى مصر