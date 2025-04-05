شكرا لقرائتكم خبر عن سوق العياط الجديد يرتقى بمستوى الخدمة ويوفر بديل حضارى للبائعين والان مع تفاصيل الخبر

تستعد محافظة الجيزة لافتتاح سوق العياط الحضاري الجديد، وذلك استكمالًا لخطة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير أسواق حضارية بديلة عن العشوائية للبائعين.

ويقام السوق الجديد على مساحة 3700م2، ويتكون من دور أرضي وأول ومحال حضارية نموذجية، تشمل أنشطة تجارية متنوعة، منها: (الخضر والفاكهة، أحذية، ملابس، أدوات منزلية، علافة، فراخ وسردين).

وراعت المحافظة تجهيز السوق بأنظمة الإنذار الآلى والتعامل مع الحرائق، وتغطيته بالكامل بشبكة للمراقبة، ودعمه بجميع وسائل الحماية والأمان والمرافق اللازمة (مياه - كهرباء - صرف صحي)، ودورات مياه وكافيتريا لخدمة الباعة والمترددين على السوق.

وتعمل المحافظة على تطوير ورفع كفاءة الأسواق العشوائية غير المخططة، والمنتشرة في بعض الشوارع والطرق الرئيسية، وإنشاء أسواق أخرى نموذجية، لمواجهة العشوائية والفوضى والزحام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الأسواق التي تم إنشاؤها أو تطويرها ورفع كفاءتها، مؤخرًا، بأحياء المحافظة، أسواق راشد المراغى، وأحمد إبراهيم النموذجية في حي بولاق الدكرور، والسوق الحضارى الكائن خلف مدينة بيتكو بمنطقة مشعل في حي الهرم، وآخر كائن بجوار شارع بدر المتفرع من شارع عمرو بن العاص بمنطقة فيصل، فضلًا عن سوق السمك الحضاري المطوّر بالمنيب.