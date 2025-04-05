شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توضح الفرق بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أوجه المقارنة بين نظام الثانوية العامة الحالي ومقترح شهادة البكالوريا المصرية، حيث تضمن أبرز الفروق بين الثانوية العامة الحالية والبكالوريا المصرية.

وتضمن نظام الثانوية العامة ذات السنة الواحدة (الصف الثالث الثانوي) إجمالي مواد الصف الثاني والثالث الثانوي العام 11 مادة، ويتضمن الصف الثالث الثانوي ذات السنة الواحدة حاليا 5 مواد بعد إعادة الهيكلة.

وتضمنت فرص الامتحان نظام الثانوية العامة ذات السنة الواحدة (الصف الثالث الثانوي): فرصة واحدة بالدور الأول ثم امتحان دور ثان بنصف الدرجة.

ولا يوجد بنظام الثانوية العامة تحسين للمجموع، ولا يحقق فرصة للطالب لتغيير المسار التعليمي (مسار واحد إجباري).

وتعتمد الثانوية العامة على السنة النهائية في حساب مجموع الطالب لدخول الجامعة وهو الصف الثالث الثانوي العام ويكون المجموع من 320 درجة، وتكون مادة التربية الدينية غير مضافة للمجموع ومادة اللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع،ويعتمد نظام الشعب بالثانوية العامة على 3 شعب، علمي علوم وعلمي رياضيات والشعبة الأدبية.

أما مقترح شهادة البكالوريا المصرية الجديدة فتكون على عامين الصفين الثاني والثالث الثانوي، ويكون مجموع مواد الثانوية العامة بالصفين الثاني والثالث الثانوي 7 مواد.

وتمنح الطالب أكثر من فرصة امتحانية بواقع: محاولات في الصف الثاني ومحاولتين في الصف الثالث ،ومن حق الطالب تحسين درجاته واختيار الدرجات الأعلى في المحاولات التي يخوضها.

كما يجوز للطالب تغيير المسار التعليمي بدارسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته، كما يتم محاسبة الطالب على درجاته الأعلى في الصفين الثاني والثالث الثانوي ويكون مجموع درجات الطالب 700 درجة بواقع 100 درجة في كل مادة وتكون مادة التربية الدينية مادة أساسية تضاف المجموع الطالب.

وبالنسبة للمسارات تعتمد على 4 مسارات وهم " الطب وعلوم الحياة . الأعمال - الهندسة وعلوم الحاسب - الآداب والفنون."

أما اللغة الأجنبية الثانية أصبحت مادة تخصص في مسار الآداب والفنون يختار الطالب بينها وبين علم النفس.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاطبت ،المديريات التعليمية، لاستطلاع رأي طلاب الشهادة الإعدادية حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية الجديدة ونظام الثانوية العامة الحالي.

وتلقى مديرى المدارس الإعدادية عن تلقيهم استمارة لتوقيع طلاب الصف الثالث الإعدادى وأولياء أمورهم على نظامين "الثانوى العام - البكالوريا المصرية" .

وتضمنت الاستمارة والتى جاءت بعنوان" رأيك يهمنا" بيانات منها تحديد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.ط، والإدارة التعليمية التابعة لها وإسم المدرسة ،و الطلاب بالصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025.

ونصت الاستمارة على أنه استكمالا لإجراءات الحوار المجتمعي الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإيمانا منها بأن الطالب هو محور العملية التعليمية، وأملا منها في الوصول إلى أعلى نسب مشاركة من أجل استنباط الرأي العام متمثلا في الطلاب وأولياء الأمور، والوقوف على الاتجاه الذي تودون السير فيه سواء نظام الثانوية العامة ذات السنة الواحدة حاليا، والبكالوريا المصرية يتم التوقيع لاستطلاع الرأى حول نظامى الثانوى العام - البكالوريا المصرية " .

وأشارت الوزارة إلى أن الفلسفة والمنطلقات للبكالوريا المصرية تتمثل فى تنمية المهارات الفكرية والنقدية - التعلم متعدد التخصصات دمج المواد العلمية والأدبية والفنية) - التقييم المستمر تقسيم المواد على عامين على الأقل) - الفرص المتعددة (جلستي امتحان سنويا).