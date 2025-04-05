شكرا لقرائتكم خبر عن تيد كروز يحذر: "جمارك ترامب" ستهزم الجمهوريين فى انتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

حذر السيناتور الجمهورى البارز تيد كروز بسبب الخطوة الأخيرة التى اتخذتها إدارة دونالد ترامب بشأن زيادة الرسوم الجمركية، وأكد "مخاطر هائلة" على الاقتصاد الأمريكى، إضافة إلى أنها ستعرض الجمهوريين لـ"هزيمة ساحقة" فى انتخابات التجديد النصفى العام المقبل، حسبما أوردت "بلومبرج".

وقال كروز وهو من أشد المؤيدين للرئيس الأمريكى دونالد ترمب، فى بودكاست الجمعة، إنّ الرسوم التجارية طويلة الأجل سترفع التضخم، وتُحدث فوضى فى الأسواق، وذلك فى ظل موجة بيع حادة أضرت بالأسهم الأمريكية لليوم الثانى على التوالي.

وأضاف أن التداعيات الاقتصادية قد تُساعد الديمقراطيين على استعادة السيطرة على مجلس النواب، وربما حتى على مجلس الشيوخ، مع أن ذلك أقل احتمالاً، متابعاً: "فرض الرسوم الجمركية فى كل مكان سيُدمّر الوظائف هنا فى الولايات المتحدة ويُلحق ضرراً حقيقياً بالاقتصاد الأمريكى".

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترمب فرض "رسوم جمركية مضادة" على عدة دول حول العالم منها الصين والهند إضافة الاتحاد الأوروبي.

وسلّط كروز الضوء بشكل خاص على المخاطر التى تواجه صناعة السيارات، التى تعتمد بشكل كبير على التجارة عبر حدود تكساس مع المكسيك، قائلاً إن "مسؤولاً تنفيذياً فى إحدى شركات صناعة السيارات الكبرى أخبره أن الرسوم الجمركية ستؤدى إلى زيادة قدرها 4500 دولار فى متوسط سعر سيارات الشركة، على الأرجح بدءاً من يونيو المقبل".



وأوضح السيناتور عن ولاية تكساس أن استخدام ترامب للرسوم الجمركية لخفض الحواجز التجارية العالمية ثم إزالتها سيكون "ضربة قاضية لترمب".

وقال كروز: "لقد رأينا جميعاً أن أسلوب ترمب التفاوضى يتمثل فى حمل قطعة من الورق المقوى، وضرب شخص ما بها على رأسه، ثم التفاوض على تخفيضها. إذا كان هذا ما يحدث، فإن ما حدث بالأمس كان ضربة قاضية"، لكنه حذّر من أن العديد من المديرين التنفيذيين للشركات لم يأخذوا فى الاعتبار مدى التزام الإدارة بالرسوم التجارية طويلة الأجل.

وأضاف: "لقد قلل مجتمع الأعمال بشكل منهجى من تقدير مدى اعتبار الرئيس ترمب وإدارته للرسوم الجمركية سمة مستمرة ودائمة لسياستنا الاقتصادية".

وكان ترامب وجه رسالة، الجمعة، إلى المستثمرين حول العالم قائلاً، إن "سياساته لن تتغير"، رغم التوترات التجارية المتصاعدة، لا سيما فرض هذه الرسوم، والتى تسببت فى هبوط حاد لمؤشرات الأسهم الأمربكية والعالمية، وانخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها فى 4 سنوات.



ويُعبّر انتقاد كروز عن شكوك أربعة أعضاء جمهوريين فى مجلس الشيوخ انتقدوا ترمب هذا الأسبوع بانحيازهم إلى الديمقراطيين لدعم إجراء كان من شأنه أن يُنهى الرسوم السابقة التى فرضها الرئيس على كندا.

ومع تراجع الأسواق، الخميس، قدّمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، بمن فيهم تشاك جراسلي، الجمهورى عن ولاية أيوا، تشريعاً يتطلب موافقة الكونجرس على فرض رسوم جمركية جديدة، فيما قال كروز إنه يدرس هذا الاقتراح.

وتُمثّل تكساس حوالى 16% من تجارة الولايات المتحدة، وهى النسبة الأكبر بين الولايات، ما يجعلها عرضة لأى تباطؤ اقتصادى ناجم عن زيادة الرسوم الجمركية، وفقاً لبنك الاحتياطى الفيدرالى فى دالاس.

حذر ميتش ماكونيل من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول، مشيراً إلى أنها "سياسة سيئة".

وانخفض سعر النفط، وهو قطاع رئيسى آخر فى تكساس، بشكل حاد الخميس، بعد أن وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها على زيادة فى العرض تفوق التوقعات، فيما واصل النفط انخفاضه الجمعة وسط مخاوف من أن يؤدى الضعف الاقتصادى إلى تباطؤ الطلب.

وامتدت تداعيات الرسوم الجمركية إلى أسواق النفط والذهب والأوراق المالية فى أوروبا وآسيا، وسط حالة من الاستنفار العالمى لبحث سبل مواجهة التحديات والسياسات الاقتصادية الأميركية.