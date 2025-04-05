شكرا لقرائتكم خبر عن استمارة لطلاب إعدادي للاختيار بين نظامى الثانوى العام أو البكالوريا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف عدد من مديرى المدارس الإعدادية عن تلقيهم استمارة، سوف يتم تسليمها لطلاب الصف الثالث الإعدادى وأولياء أمورهم على نظامين " الثانوى العام - البكالوريا المصرية" .

وتضمنت الاستمارة والتى جاءت بعنوان" رأيك يهمنا" بيانات منها.

- مديرية التربية والتعليم بمحافظة.....

- الإدارة التعليمية ......

- الطلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025

- المدرسة .....

وأكدت الاستمارة على أنه استكمالا لإجراءات الحوار المجتمعي الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإيمانا منها بأن الطالب هو محور العملية التعليمية، وأملا منها في الوصول إلى أعلى نسب مشاركة من أجل استنباط الرأي العام متمثلا في الطلاب وأولياء الأمور، والوقوف على الاتجاه الذي تودون السير فيه سواء نظام الثانوية العامة ذات السنة الواحدة حاليا، والبكالوريا المصرية يتم التوقيع لاستطلاع الرأى حول نظامى الثانوى العام - البكالوريا المصرية "

وأشارت الوزارة إلى أن الفلسفة والمنطلقات للبكالوريا المصرية تتمثل فى تنمية المهارات الفكرية والنقدية - التعلم متعدد التخصصات دمج المواد العلمية والأدبية والفنية) - التقييم المستمر تقسيم المواد على عامين على الأقل) - الفرص المتعددة (جلستي امتحان سنويا).