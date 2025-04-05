شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية: تواصل التحسن التدريجى فى الحالة الصحية للبابا فرانسيس والان مع تفاصيل الخبر

يتواصل التحسن التدريجي لقداسة البابا فرانسيس، الذي يمضي فترة النقاهة اللازمة في بيت القديسة مرتا، وذلك حسبما ذكرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، أمس الجمعة.

وأوضحت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، أمس الجمعة، بالحالة الصحية لقداسة البابا فرنسيس، الذي لا يزال يمضي فترة النقاهة اللازمة في بيت القديسة مرتا، منذ مغادرته المستشفى في الثالث والعشرين من مارس الماضي.

وأشارت دار الصحافة إلى المزيد من التحسن الطفيف، فيما يتعلق بالتنفس والتحرك وأيضا التكلم، كما كشفت تحاليل الدم التي أُجريت للأب الأقدس، خلال الأيام الماضية عن تحسن في مؤشرات الإصابة، وذلك في وقت يستمر فيه العلاج الدوائي والجسدي والتنفسي.

وأوضحت دار الصحافة من جهة أخرى، أن هناك تقليصًا في إمداد قداسة البابا بالأكسجين، والذي يتم نهارا بالأسلوب التقليدي، بينما يتم اللجوء إليه ليلا عند الحاجة.

ويواصل الحبر الأعظم العمل، وقد تابع أمس عبر اتصال فيديو مع قاعة بولس السادس التأمل الثالث لزمن الصوم المقدس، لواعظ القصر الرسولي، الأب روبرتو بازوليني،

وتابع قداسة البابا القداس الإلهي، الذي ترَأسه أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، غبطة الكاردينال بييترو بارولين يوم الأربعاء، في ذكرى وفاة البابا القديس يوحنا بولس الثاني.

وأضافت دار الصحافة أنها ستُعرِّف بالحالة الصحية لقداسة البابا فرنسيس، يوم الثلاثاء القادم، مشيرة إلى أنه من المُبكر الحديث عن نشاط الأب الأقدس المُحتمَل، خلال الأسبوع المقدس.